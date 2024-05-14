كيف يتأثر القلب والدماغ بشرب كوب من عصير القصب على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عصير القصب من المشروبات الصيفية الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، ولا يدرك البعض فوائده للقلب والدماغ.

تأثير شرب عصير القصب على القلب

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365" قالت إن عصير القصب يُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف، التي تعمل على تحسين صحة الأوعية الدموية.

يؤدي محتواه العالي من البوتاسيوم دورا مهما في خفض ضغط الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب.

تأثير شرب عصير القصب على الدماغ

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد تناوله على تحسين الذاكرة والتركيز، بالإضافة إلى حماية خلايا الدماغ من التلف وتعزيز وظائفها.

ويؤدي أيضا إلى تعزيز الحالة المزاجية لديك، والتغلب على أعراض الاكتئاب والقلق.

فوائد أخرى لعصير القصب

يعمل عصير القصب كمدر للبول، ويمنع حصوات الكلى.

التخلص من رائحة الفم الكريهة.

منع تسوس الأسنان.

الوقاية من الأنيميا وفقر الدم.

ترطيب الجسم والحماية من الجفاف.

يعزز صحة الكبد.

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