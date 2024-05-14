7 نصائح ذهبية لتوفير الميزانية.. تجنبي نزول السوق في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أثرت الزيادة الملحوظة في أسعار السلع الغذائية بشكل كبير على قدرة ربات البيوت على تغطية الاحتياجات الأساسية لأسرهن، وقدرتهن على توفير المال.

ولكن مع بعض النصائح الذكية، يمكن لربات البيوت التغلب على هذه التحديات والتسوق بذكاء وتوفير المال، وفقا لموقعي "forbes"، و"bankrate".

- قبل الشراء، عليك مراجعة محتويات الثلاجة لمعرفة ما لديك من الأطعمة، ما يساعد على تجنب شراء منتجات غذائية لا فائدة لها.

- تُقدم بعض المتاجر تخفيضات وعروضا على السلع الغذائية، ما يُتيح للمستهلكين شراء احتياجاتهم بأسعار أقل بكثير من المتاجر الأخرى، ويُسهم ذلك في خفض نفقات التسوق.

- تجنبي التسوق وأنتي تشعرين بالجوع، يؤدي الجوع إلى شراء المزيد من الطعام، خاصة الوجبات الخفيفة غير الصحية، ما يشكل عبئا على ميزانيتك.

- التركيز على المنتجات الأساسية، مثل الأرز، المكرونة، الحبوب، البقوليات، الزيوت، التوابل.

- ينصح بالتسوق بمفردك لتجنب الإنفاق المفرط، خاصة عند شراء مستلزمات المنزل، حيث التسوق مع الأطفال يزيد من احتمالية شراء أشياء غير ضرورية، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير ويُثقل ميزانية الأسرة.

- يوفر الشراء بكميات كبيرة فرصة لتوفير المال، لكن احرصي على توفير مساحة كافية لتخزين المشتريات في مطبخك أو الفريزر.

- من الضروري قراءة تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات بدقة قبل الشراء، لتجنب أي هدر غذائي.