هل أنت ضحية برجك؟.. اكتشف العادة السامة في برجك وتخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتيب- نرمين ضيف الله

توجد بعض السلوكيات التي تُعيق تقدمك وتُكدر صفوك، وقد تشعر أحيانًا كأن هناك نمطا سلبيا يتكرر في حياتك، وهو أمر عادةً يتعلق بصفات الأبراج، فلكل برج من الأبراج الفلكية خصائص تميزه، ونقاط قوة ونقاط ضعف.

في الصفحات التالية نستعرض أبرزها حسب كل برج، وفقا لما ذكره خبير الأبراج وعلم الأرقام والفلك محمد صبحي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

برج الحمل

العادة السيئة لدى برج الحمل هي العصبية الزائدة، ويمكن للحمل التخلص من هذه العادة من خلال ممارسة التأمل واليوغا لتهدئة العقل وتحسين الصبر.

برج الثور

العناد الزائد، يحتاج الثور إلى فهم قيمة التعاون والاستماع إلى وجهات نظر الآخرين للتخلص من هذه العادة.

برج الجوزاء

التشتت وعدم الانتهاء من المهام، يجب على الجوزاء تنظيم وقتهم وتحديد أولوياتهم لزيادة الإنتاجية والتركيز.

برج السرطان

التململ والعزلة الزائدة، يحتاج السرطان إلى التواصل الاجتماعي وبناء علاقات قوية للتخلص من هذه العادة السلبية.

برج الأسد

الغرور الزائد، يمكن للأسد التخلص من هذه العادة من خلال التواضع والاعتراف بقيمة وآراء الآخرين.

برج العذراء

الانتقاد الزائد للذات والآخرين، يجب على العذراء التركيز على الجوانب الإيجابية وتطوير الثقة بالنفس.

برج الميزان

القلق بشأن الآراء الأخرى، ويحتاج الميزان إلى تذكر أنه من المهم أن يكونوا أمينين لأنفسهم وليس فقط لرضا الآخرين.

برج العقرب

الشك والغيرة، يجب على العقرب العمل على بناء الثقة بالنفس وتطوير العلاقات المفتوحة والصادقة.

برج القوس

التسرع وعدم التفكير قبل القول أو العمل، يحتاج القوس إلى تطوير مهارات الاسترخاء والتأمل للتفكير بعناية قبل اتخاذ القرارات.

برج الجدي

العمل المفرط والتفكير بشكل سلبي، يحتاج الجدي إلى تحقيق التوازن بين العمل والراحة وتطوير مواجهة الأفكار السلبية.

برج الدلو

العزلة والتفكير بشكل غير واقعي، يجب على الدلو الاستمتاع بالوقت مع الآخرين وتقدير الواقعية في تفكيرهم.

برج الحوت

الهروب من المسؤوليات والواقع، ويحتاج الحوت إلى تحديد الأهداف واتخاذ خطوات نحو تحقيقها بدلاً من التهرب والتفكير بشكل سلبي.

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