في هذه الحالة.. التحدث أثناء النوم يستدعي زيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن 65% من الأشخاص يتكلمون أثناء النوم في مرحلة ما من حياتهم.

وأوضح أخصائي طب النفس في مركز هينبين كاونتي الطبي التابع لجامعة مينسوتا الأمريكية، كارلوس شينك إن الكلام أثناء النوم غير ضار ولكنه قد يكون من أعراض اضطراب النوم الخطيرة.

وإذا زاد التحدث أثناء النوم أو ظهر أثناء الكبر أو مع أعراض أخرى مثل تحرك الأطراف أثناء النوم أو النعاس في ساعات النهار في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورا.

وفي كثير من الحالات لا يستدعي الكلام أثناء النوم تلقي علاج معين، ولكن إذا كانت هذه المشكلة تقترن باضطراب آخر من اضطرابات النوم، فلابد أن يبدأ الطبيب في علاج المشكلة الرئيسية".

ومن بين محفزات الكلام أثناء النوم، الشعور بالتوتر وشرب الخمر وعدم انتظام ساعات النوم أو النوم في مكان جديد أو غير معتاد.

وأشارت أخصائية طب النفس وأمراض النوم بجامعة نورث ويسترن في مدينة شيكاغو الأمريكية، جنيفر موند إن الكلام أثناء النوم قد يمثل مشكلة بالنسبة لشريك الفراش.

ونصحت موند أي شخص يتشارك الفراش مع شخص يتحدث أثناء النوم أن يقوم بتشغيل مصدر ضوضاء منتظم مثل مروحة صاخبة الصوت على سبيل المثال، مضيفة أنه "من الممكن أيضا الاستعانة بسدادات الأذن أو سماعات الرأس الواقية من الضوضاء".