5 علامات مبكرة تكشف الإصابة بسرطان الجلد.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع وجود أكثر من 16.000 حالة جديدة من سرطان الجلد سنويًا، وفقًا لما أوردته مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، يظل الأمر مصدر قلق كبير.

في حين أن احتمال الإصابة بسرطان الجلد أمر مخيف، فمن المهم أن ندرك أن ما يقرب من 90 بالمائة من الحالات يمكن الوقاية منها.

يعد اكتشاف العلامات مبكرًا أمرًا أساسيًا لنجاح العلاج، يمكن أن تتنوع الأعراض، ما يجعل من الضروري البقاء يقظًا، وإليك ما يجب البحث عنه، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

إذا لاحظت وجود قرحة لا تلتئم لأسابيع أو أي بقع على جلدك تبدو مختلفة، فقد حان الوقت لتنتبه وتتصل بطبيبك للحصول على المشورة، وابحث أيضًا عن الأعراض المستمرة وانتبه إليها.

في حين أن بعض التغييرات قد تبدو طفيفة، إلا أن خمس علامات مبكرة أخرى لسرطان الجلد تتطلب اهتمامًا سريعًا.

القروح التي لا تزال قائمة

راقب أي قرحة أو رقعة من الجلد لا تشفى، خاصة إذا استمرت لأكثر من أربعة أسابيع، قد تبدو شفافة أو لامعة أو وردية

القرحة العنيدة

إذا لاحظت أن منطقة من الجلد تتحلل إلى قرحة وتبقى موجودة لأكثر من أربعة أسابيع دون سبب واضح، فقد حان الوقت لفحصها.

كتل صغيرة

حتى الكتل الصغيرة بطيئة النمو والتي تبدو لامعة وذات لون وردي أو أحمر لا ينبغي تجاهلها.

بقع حمراء

البقع الحمراء على جلدك، خاصة إذا كانت تسبب الحكة، تستحق الاهتمام، على الرغم من أنها قد تكون غير ضارة، إلا أنه من الأفضل أن يتم فحصها.

تغيرات في الشامات أو النمش

أي تغيرات في مظهر الشامات أو النمش، مثل التغيرات في الحجم أو الشكل أو اللون، يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد، وهو نوع من سرطان الجلد يتطلب عناية طبية فورية.

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