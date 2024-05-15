كيف كان وجه صاحبة "أكبر خدود في العالم" قبل التجميل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت العارضة الأوكرانية أنستاسيا بوكريشوك الجدل من جديد بعدما كشفت عن وجهها قبل عملية التجميل.

وبحسب صحيفة ميرور، أصبحت العارضة صاحبة لقب "أكبر خدود صناعية في العالم"، بعد إجراء عملية التجميل.

ونشرت العارضة عبر حسابها على إنستجرام ، صورة قبل وبعد خضوعها لعمليات التجميل يظهر فيها الفرق بين وجهها الأول بعمر 26 عاما، ووجهها الحالي بعمر 35 عاما بعد عمليات التجميل.

العارضة استعانت بتعبيرات ضاحكة حيث قالت: "بين 26 و35 عاما، ليس هناك هايلورونيك أسيد في الصورة الأولى"، أي قبل التجميل.

وعلق متابعون على الصورة، إذ اعتبر البعض أنها شوهت جمالها الطبيعي بتكبير عظم وجنتيها وتغيير معالم فكها، فيما أكد آخرون أنها كانت أكثر جمالا في السابق.

ومن بين المنتقدين أحد المتابعين الذي علق قائلا: "لماذا لماذا؟ لقد كنت تبدو جميلة فقط ولا أفهم لماذا أردت الحصول على هذا المظهر، يؤسفني قول هذا ولكن الأطباء أو من وافق على القيام بذلك من أجلك، كان ينبغي على الأقل أن ننصحك بطريقة مختلفة، من فضلك توقف قبل أن يتفاقم الأمر."

وردد آخر، متسائلا: "لماذا تفعل هذا بوجهك؟" وفي الوقت نفسه، علق آخر: "كنت جميلة جداً".

ومع ذلك، كان هناك من أسرع للدفاع عن أناستازيا، وقال أحد الأشخاص: "أنا أحبها في الحالتين، استمتع بحياتك!" وقال آخر: "ناستيا جميلة آنذاك والآن".

من غير المرجح أن تولي أناستازيا الكثير من الاهتمام لردود الفعل السلبية – خاصة أنها تحب مظهرها، في سن السادسة والعشرين، بدأت رحلتها بعمليات في وجهها وبعد ذلك قامت بإجراء عملية في شفتيها وتركيب البوتوكس على جبهتها وقشور أسنانها.

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