تجاهل الأعراض.. علامات ظهرت على رجل كشفت إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف رجل بريطاني يدعى "ليام غريفيث" شُخِّصَت إصابته بمرض السرطان في مراحله الأخيرة، إنه كان من الممكن إنقاذه، لكنه تجاهل الأعراض.

وبدأ البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من انتفاخ المعدة والإمساك المزمن والتشنجات والقيء.

وبعد ذلك ازدادت أعراضه وذهب إلى المستشفى، وشُخِّصَت إصابته بمرض كرون وسرطان الصفاق، وخضع للجراحة لكن الأطباء أخبروه أنها لم تنجح، وهو الآن يتأقلم مع المرحلة الرابعة من سرطان البريتوني، وهو نوع نادر يؤثر في الطبقة الرقيقة من الأنسجة المبطنة للبطن من الداخل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشمل الأعراض الأولية تورم وآلام البطن والإمساك والإسهال والمرض والانتفاخ وفقدان الشهية.

وقال غريفيث: "إن عدم إجراء فحص مبكر هو أكبر خطأ ارتكبته إطلاقا، لأن الأطباء اكتشفوا أن السرطان في المرحلة الثالثة، ولكن إذا كنت قد ذهبت للطبيب بمجرد ظهور الأعراض ربما كان من الممكن التعافي سريعا".

وتابع: "كنت بحاجة إلى المال، لذلك واصلت العمل وتجاهلت الأعراض".

وعندما ذهب أخيرًا إلى المستشفى بسبب أعراضه، قيل له إنه من المحتمل أن يكون مصابًا بمرض كرون، وهو مرض التهاب الأمعاء، لكن في الشهر التالي تلقى مكالمة من الأطباء الذين طلبوا منه الحضور إلى المستشفى فورا ثم أخبره أنه مصاب بسرطان البريتوني ويحتاج إلى العلاج الكيميائي.

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