لماذا تأكل القطط صغارها؟.. الإجابة ستدهشك - اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تأكل القطط صغارها في بعض الأحيان، وهو سلوك قد يبدو غريبا ومقلقا، لكنّه ناتج عن عدة أسباب، ووفقًا لـ"daily nation"، فإن هناك عدة أسباب تجعل القطة الأم تأكل صغارها.

القطة مريضة

من الأسباب الأكثر شيوعا التي تجعل القطة تأكل إحدى صغيرها هو أنها مريضة أو غير صحية ولديها فرصة منخفضة للبقاء على قيد الحياة.

وفي مثل هذه الحالة تأكل الأم صغارها لأنها تمتلك أكثر من 200 مليون جهاز استشعار للرائحة، وتستخدم حاسة الشم الحادة لديها لاكتشاف أشياء لا يستطيع أنف الأنسان اكتشافها.

وتشكل القطة غير الصحية خطرًا على بقية الفرشة لأنها إذا ماتت يمكن أن تنتشر البكتريا بسرعة إلى الفرشة مما يترك القطة الأخرى عرضة للقلق والخطر.

الجهد الشاق

يمكن أيضًا أن يكون المخاض الطويل والمجهد يؤدي إلى إطعام القطة لطفلها، على سبيل المثال إذا تركت الأم دون طعام لفترة طويلة بعد الولادة قد تأكل قطة صغيرة لاستعادة بعض العناصر الغذائية المفقودة.

الأم عديمة الخبرة

بمكن للأم عديمة الخبرة الخبرة التي تلد لأول مرة أن تأكل قطتها الصغيرة، وعادًة ما تأكل طفلتها المشيمة، ولكن إذا كانت تعاني من سوء التغذية قد تأكل صغير أخر لكي تحصل على لبن في الثدي الخاص بها، فمن أجل باقي الصغار تضحي بأحدهم.

السبب الأكثر شيوعًا

وهناك سبب أخر لأكل الأم صغارها، وهو الأكثر شيوعا في القطط البرية والتي تعيش في البرية دون طعاما ومأوى ما يجعلها تشر بالقلق الشديد.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أكدت الدكتورة ولاء عادل أبو عرايس أخصائي الحيوانات الأليفة، أن القطط تأكل صغرها لأنها تشعر بالخوف الشديد عليهم من المحيطين، قائلة: "هي بتعتقد إنها بتحميهم فا بتدخلهم جواها تاني"، ويعتبر هذا السبب الأكثر علميا في حياة القطط الصغيرة.