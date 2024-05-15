لسبب صادم.. رجل يكتشف وضع زوجته مواد التنظيف في قهوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، أقبلت سيدة من ولاية أريزونا الأمريكية على تسميم زوجها عن طريق إضافة مادة تنظيف إلى قهوته في أكثر من مرة.

بحسب foxnews ، أدانة المحكمة المرأة بتهمة تسميم الطعام أو المشروب بكميات ضئيلة من مواد التنظيف تمت إضافتها في جهاز صنع القهوة الخاص بزوجها في 11 يوليو و18 يوليو 2023.

وحكم على المرأة بالتوقيف المشروط لا السجن، وتشمل عقوبتها خضوعها لعلاج نفسي إلزامي، ولا يُسمح لها بالتواصل مع زوجها إلا بوجود فريق قانوني.

واعتقد زوجها أنها كانت تحاول قتله للحصول على فوائد التأمين على حياته، واكتشف أن قهوته لها طعم غريب أثناء احتساءها في مارس 2023 عندما كانت العائلة في ألمانيا.

وشرب القهوة لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل أن يتحرك لشراء اختبارات لفحص المياه لمعرفة سبب الطعم الغريب.

وبعد أن أجرى اختبارا على مياه الصنبور، وكانت النتيجة طبيعية، أجرى اختبارا على القهوة، واكتشف أنها تحتوي على مستويات عالية من مادة الكلور المبيضة.

وفضل الزوج التظاهر بشرب القهوة في ألمانيا حتى عودة العائلة إلى الولايات المتحدة وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.

وعندما عادت العائلة في نهاية يونيو، ركب الزوج كاميرا في المطبخ لمراقبة سلوك زوجته، ونجح بتصويرها تصب مواد التنظيف في قهوته، ولاحقا استخدم هذه المشاهد لملاحقة زوجته.

تم القبض عليها في البداية ووجهت إليها تهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى وإضافة مواد ضارة إلى الطعام أو الشراب أو الدواء لكنها وافقت على الإقرار بالذنب بدلا من ذلك.

وتظهر وثائق المحكمة أن الزوجين لديهما طفلًا وكانا قريبين من الطلاق خلال الأوقات التي حاولت فيها تسميم زوجها.

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