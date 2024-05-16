قد يظهر على وسادتك صباحا.. احذر عرض محتمل لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - يحدث السرطان عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنتشر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، لتصل إلى الأنسجة والأعضاء المجاورة.

وعادة ما تعتمد أعراض السرطان على مكان نموه في الجسم، حيث يمكن أن يؤدي سرطان الرئة إلى السعال المستمر، ويمكن أن يظهر الدم في البراز عند الإصابة بسرطان الأمعاء، بحسب صحيفة إكسبريس.

ومع ذلك، يمكن إغفال أعراض أخرى للسرطان واستبعادها بسهولة باعتبارها شيئا لا يدعو للقلق.

وقال الخبراء إنه يمكن رصد إحدى هذه العلامات على ملاءاتك ووسائدك عند الاستيقاظ، وهي التعرق الشديد.

ويعاني العديد من الأشخاص من شكل من أشكال التعرق أثناء النوم، لأسباب مختلفة. ولكن إذا كنت تجد نفسك غارقا في العرق بانتظام، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "يحدث التعرق الليلي عندما تتعرق كثيرًا لدرجة أن ملابس النوم والفراش الخاص بك يصبح مبللا، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه بارد".

وتصنف مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "التعرق الليلي الشديد" كأحد العلامات العامة للسرطان.

ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضا أحد الآثار الجانبية للأدوية أو أمراض أقل خطورة.

وتقول المؤسسة الخيرية: "إن التعرق ليلا أو ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) يمكن أن يكون ناجما عن الالتهابات أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. وغالبا ما تعاني منه النساء أيضا عند انقطاع الطمث. تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من تعرق ليلي غزير جدا أو حمى غير مبررة".

ويمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان تعرقا أكثر من المعتاد، وتشمل:

- سرطان الغدد الليمفاوية.

- سرطان الدم.

- ورم الظهارة المتوسطة.

- سرطان العظام.

- سرطان البروستات.

- سرطان الكلى.

- أورام الخلايا الجرثومية.

- سرطان الغدة الدرقية النخاعي المتقدم.