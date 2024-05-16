ماذا يحدث للخبز عند حفظه في الفريزر فترة طويلة؟.. اعرف المدة الصحيحة للتخزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، عن ضرر خطير قد ينتج عن تخزين الخبز في الفريزر لفترة طويلة.

وقالت أخصائية التغذية في تصريحها لـ"الخليج 365"، إن تخزين الخبز في الفريزر لمدة طويلة، قد يؤدي إلى فقدان قيمته الغذائية وجميع العناصر المهمة به.

فوائد الخبر

إمداد الجسم بالطاقة.

يحتوي على فيتامين ب12.

الخبز مليء بالألياف، وبالتالي فهو يسهم في الهضم الجيد.

يعطي احساسا بالشبع.

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز

من الأفضل بعد شرائه حفظه خارج الثلاجة لمدة يومين، وبعد ذلك يمكن حفظه داخل الثلاجة لمدة تصل إلى 10 أيام وفي الفريزر أسبوعين.

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