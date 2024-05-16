لن تتخيل ما تفعله التوابل الحارة بصحة الكلى في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يفضل الكثيرون تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة، لما تُضفيه من نكهات مميزة تُعزّز الشهية وتُضفي شعورًا بالانتعاش.

الدكتور سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد، يقول إن التوابل الحارة غنية بمضادات الأكسدة والمواد المُضادة للالتهابات، التي تُفيد صحة الجسم بشكل عام.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن الإفراط في تناول التوابل قد يُؤثّر سلبًا على صحة الكلى، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ارتفاع ضغط الدم

بعض أنواع التوابل الحارة، مثل الفلفل الحار، من العوامل التي تُؤدّي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وارتفاع ضغط الدم يُشكل خطرًا على صحة الكلى، فقد يُؤدّي إلى تلف الكلى وفشل وظائفها.

الجفاف

تُسبّب التوابل الحارة الشعور بالعطش والجفاف، مما يُؤثّر سلبًا على صحة الكلى، لأنها بحاجة إلى كمية كافية من الماء للعمل بشكل سليم.

التهاب مجرى البول

قد تُؤدّي بعض أنواع التوابل الحارة، مثل الفلفل الحار، إلى تهيج مجرى البول وتسبّب التهابه، ما قد يُؤدي إلى عدوى الكلى.

نصائح مهمة لتناول التوابل الحارة دون الإضرار بصحة الكلى

ينصح بتناول التوابل الحارة باعتدال، وعدم الإفراط في تناولها.

شرب الماء بكثرة للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف، خاصةً عند تناول التوابل الحارة،

مراقبة ضغط الدم بانتظام، خاصةً إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو تتناول أدوية لضغط الدم.

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