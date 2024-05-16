احترسي.. خطأ شائع أثناء استخدام الـ"إير فراير" يصيبك بالتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الآونة الأخيرة لجأت الكثير من السيدات إلى استخدام المقلاة الهوائية أثناء طهي الطعام، لسهولة تجهيز الأكل من خلالها.

ورغم فوائدها، فإن هذا الخطأ الشائع أثناء استخدامها قد يسبب الإصابة بالتسمم، وفق كا جاء في موقعي "ladbible" و"dailyrecord".

ويرتكب الكثيرون خطأ فادحا أثناء استخدامها، وهو إهمال تنظيفها بعد كل استخدام، ما يسبب الإصابة بالتسمم الغذائي والسالمونيلا.

لذا إذا قمت بتحضير الأكلات في مقلاة هوائية متسخة فهذا يزيد من خطر تلوث الأطعمة، ويمكن أن تظل السالمونيلا داخل الطعام لمدة تصل إلى 36 ساعة.

كما أن إهمال تنظيف المقلاة الهوائية بانتظام يجعل جزيئات الطعام القديمة والجراثيم تبقى وتتراكم داخل الإير فراير، ما يؤدي إلى تلوث الطعام.

لذا من الأفضل تنظيف المقلاة الهوائية بعد كل وجبة من خلال استخدام الماء الساخن مع القليل من سائل تنظيف الأطباق.

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