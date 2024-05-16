8 إطلالات لـ ياسمين عبد العزيز في إعلانها الأخير.. بدلة رقص وفستان فرح ولبس رجالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة إعلان إحدى شركات الاتصالات مع المطرب عبد الباسط حمودة.

وظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الإعلان بأكثر من إطلالة تُظهر جمالها وروحها المرحة ووجها الضاحك البشوش.

فستان زفاف:

وظهرت في إحدى صور الإعلان مرتدية فستان زفاف أبيض طويل، من الستان الناعم، واختارت أن تترك شعرها منسدلً على الأكتاف، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

شميز باللون الأسود:

ارتدت الفنانة ياسمين عبد العزيز شميز باللون الأسود مع جاكيت فرو بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

بلوزة باللون الأحمر:

ظهرت ياسمين بـ بلوزة باللونين الأبيض والأحمر مع بنطلون جينيز وربطة عنق بنفس لون الفستان، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

بدلة رقص شرقي:

وتألقت أيضا ببدلة رقص شرقي باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها أقراط طويلة وسلسلة وخواتم.

تيشرت رياضي:

وفي إطلالة أخرى ظهرت بـ تيشرت رياضي باللون الأزرق مع بنطلون جينز وكاب بنفس اللون.

فستان سواريه:

وأطلت بفستان سواريه باللون الأسود مزينا بالورود باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا.

بيجامة:

وارتدت بيجامة باللونين الأحمر والأبيض، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

بدلة رجالي:

وظهرت ياسمين ببدلة رجالي باللون الأسود ونسقت أسفلها قميصا باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.