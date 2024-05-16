لو بتجهز نفسك للامتحانات.. 4 مشروبات تقوي ذاكرتك وتساعدك على التركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - تزامنا مع امتحانات نصف العام، يبحث الكثيرون عن مشروبات تساعد على التركيز والانتعاش.

وتوجد 4 مشروبات سحرية ستساعدك على الانتعاش والتذكر بشكل جيد وفقًا لما جاء في موقع"هيلث لاين" المعني بالصحة.

مشروبات تساعد على التركيز

1- الحليب بالموز

احرص على تناول كوب من الحليب بالموز بشكل يومي قبل المذاكرة، فهو يمنحك دفعة كبيرة من الحيوية والنشاط لما يحمله من فوائد وفيتامينات كثيرة.

غني بالكالسيوم وفيتامين د، والبوتاسيوم، والألياف العديدة التي تحسن من الذاكرة.

2- عصير البنجر

عصير البنجر غني بالبوتاسيوم والفيتامينات المختلفة وحمض الفوليك، كل هذه العناصر ذات قيمة غذائية عالية، وتخفض ضغط الدم وتعزز القدرة على المهام المتعددة.

3- عصير البرتقال

عصير البرتقال من العصائر الصيفية المنعشة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والتي يحفز على النشاط والحيوية، وزيد من تنشيط الذاكرة، وقوة المناعة.

4- عصير الخضروات الخضراء

تناول عصير الخضروات الخضراء يحفز صحة الجسم ويساعد على تقوية وتنشيط الذاكرة، لذا ينصح بتناوله وقت الامتحانات، ويكون مثل عصير الخيار والجرجير وأوراق السبانخ، وعصير الليمون بالنعناع.

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