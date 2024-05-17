سر تحول لون الأظافر للأصفر عند وضع المانيكير عليها لفترة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الحصول على المانيكير المثالي قد يكون له ثمن بسيط يجب دفعه مقابل الجمال، مثل التأثيرات التي يمكن أن يحدثها الطلاء العادي أو طلاء الجل على صحة الأظافر، ومن بينها تحول الأظافر إلى اللون الأصفر.

ووفقًا لموقع "leminimacaron"، فإن أسباب اصفرار لون الأظافر بعد وضع المانيكير ما يلي:

- يرجع ميل الأظافر للون الأصفر في بعض الأحيان بعد وضع المانيكير إلى الأصباغ والمواد الكيميائية المستخدمة في الطلاء.

- قد يحدث الاصفرار أيضًا بسبب التفاعل بين الطلاء والزيوت الطبيعية الموجودة على أظافرك.

- تعرض الأظافر لفترة طويلة للمواد الكيميائية الموجودة في المانكير.

- تكرار طلاء الأظافر بشكل مستمر، دون السماح لها بالتنفس.

كيف تمنع الأظافر من الاصفرار؟

- استخدام طبقة من الجل عازلة بين المانيكير والأظافر.

- ترك الأظافر تتنفس لفترة أو لبضعة أيام قبل وضع لون مانيكير آخر.

- ترطيب أظافر اليد.

- اختيار طلاء أظافر عالي الجودة.

- تجنب استخدام طلاء أظافر منتهي الصلاحية.

ويقول الدكتور عاصم فرج، رئيس قسم الجلدية بمستشفى جامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هناك 3 أسباب رئيسية لتغير لون الأظافر بعد وضع المانيكير عليها، وهي كالتالي:

نقص المناعة.

نقص الفيتامينات في الجسم.

وهناك سبب آخر وهو التدخين.

وأضاف أن المانيكير السيئ من الأنواع السيئة يسبب الاصفرار بسبب الصبغة الكيميائية المستخدمة في الطلاء.

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