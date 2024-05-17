هل يخفف اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية من حدة حب الشباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية قد يكون له تأثير مفيد على حب الشباب، بالإضافة إلى فوائد إنقاص الوزن.

وحسب "هيلث داي"، شملت الدراسة تجربة على مجموعة من النساء اللائي يعانين من حب الشباب والسمنة.

اتبعت المشاركات نظامًا غذائيًا كيتونيًا منخفض السعرات الحرارية والنشويات لمدة 45 يومًا.

تضمن النظام الغذائي زيادة في البروتين الصحي والدهون الصحية، مع تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير.

أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في وزن المشاركات ومقاس محيط الخصر.

كما لاحظ الباحثون تحسنًا في علامات الالتهاب الجهازي والإجهاد التأكسدي وصحة الميكروبيوم المعوي.

يرجح الباحثون أن التحسن في الالتهابات والأكسدة قد يكون مسؤولاً عن انخفاض شدة حب الشباب، لأن الالتهاب تؤدي دورا مهما في تطور حب الشباب، بينما قد تساعد مضادات الأكسدة في تقليل تلف الجلد.

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