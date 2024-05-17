أصاب الجميع بالذعر.. رجل يهاجم امرأة ويطعنها بسكين في صدرها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، انتشر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اعتداء رجل على امرأة بسكين في شارع بالقرب من ميدان تايمز سكوير في نيويورك الأمريكية، وسط صدمة وذعر المارة.

وفقا لموقع "foxnews" وصحيفة "نيويورك بوست"، في المقطع شٌوهد الرجل ويٌدعي "سيريل ديستين" جالس على كرسي أمام مطعم لبيع الوجبات السريعة، ويدخن سيجارة عندما اندفع فجأة نحو امرأتين وطعن إحداهما بسكين كبير، لم يُعرف سبب الهجوم حتى الآن، ويبدو أنه كان غير مبرر.

ويمكنك رؤية البالغ من العمر 62 سنة وهو يسحب سكين كبير من مطبخ المطعم، واندفع نحو امرأتين، طعن إحداهما قبل أن يعود إلى مقعده ويبدأ بتدخين السيجارة.

وتظهر لقطات فيديو المرأة وهي تضع يدها على مكان الطعنة، ثم تستدير هي وصاحبتها وتبتعدان من المكان.

ونُقلت المرأة المصابة البالغة من العمر 46 سنة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتها مستقرة الآن.

وقُبض على المتهم، وقالت مصادر في الشرطة إن الرجل لديه سجل إجرامي، حيث اٌعتقل 24 مرة خلال العشرين عاما الماضية لارتكاب جرائم مختلفة، تشمل الأذى الجسدي والتعدي على ممتلكات الغير.

t.co

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