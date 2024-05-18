أمل جديد.. علاج حالة نادرة لمريضة بمتلازمة قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - في إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه في سوريا والعالم العربي، نجح أطباء في العاصمة السورية دمشق في علاج حالة نادرة جدًا تُعرف باسم "متلازمة تفعيل البالعات"، وشكل هذا الإنجاز بارقة أمل جديدة للمريضة، وهي شابة في العشرينات من عمرها، والتي كانت تعاني من أعراض خطيرة كادت أن تُودي بحياتها.

وتوصل فريق طبي بمستشفى دمشق السورية لعلاج حالة نادرة لمريضة تبلغ من العمر 26 عاماً، مُصابة بـ "متلازمة تفعيل البالعات"، وتعد الحالة الرابعة التي يتم تسجيلها لهذا المرض النادر على مستوى العالم.

ما هي متلازمة تفعيل البالعات

من المضاعفات المهددة للحياة نتيجة الإصابة أمراض روماتيزمية مزمنة في مرحلة الطفولة، وتكون شائعه مع التهاب المفاصل، ووُصفت عند المصابين بالذئبة الحمامية الجهازية وداء كاواساكي وداء ستيل البادئ عند البالغين.

الأعراض، وفقًا لموقع "أثر برس"

الحمى.

ارتفاع درجة الحرارة لـ 40 درجة مئوية لأكثر من أسبوع.

طفح جلدي.

التهاب مفاصل مستمر لأكثر من أسبوعين.

ألم بلعوم مع معايير ثانوية داعمة بما فيها ضخامة عقد لمفية.

ضخامة الكبد

ضخامة الطحال

تضخم العقد اللمفية

قلة الكريات الشاملة

إصابة الكبد

التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية ونقص فيبرينوجين الدم وفرط فيريتين الدم .

ارتفاع شحوم الدم.

وقال مدير مستشفى المجتهد في دمشق، إن تشخيص وعلاج الحالة كان خلال مدة زمنية قاربت الـ 8 أشهر، موضحا أن داء ستيل من "الحالات النادرة" لكنه موجود إلا أن متلازمة تفعيل البالعات هي من الحالات النادرة جداً وارتباطها بالدواء الذي تم أخذه لعلاج داء ستيل أظهر الحالة منذ أخذ الجرعة الأولى.

وأوضح أن التشخيص المبكر أسهم بإنقاذ حياة المريضة لأن هذا النوع من المرض يؤدي إلى نقص المناعة وحدوث التهابات شديدة تؤدي للوفاة.

واختتم أن "متلازمة تفعيل البالعات" هي "اختلاط جهازي خطير مهدد للحياة، ممكن أن يحدث لأسباب عديدة تتضمن الأمراض الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية، وخاصة لدى مرضى داء ستيل، وهي تكاثر وتنشيط غير مضبوط للبالعات يؤدي لعاصفة سايتوكينات وفشل أعضاء متعدد".