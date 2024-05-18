هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجبنة مع البطيخ.. 5 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يقول إن الجمع بين البطيخ والجبن مزيج غير تقليدي قد يثير الفضول حول فوائده الصحية.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه على الرغم من قلة الدراسات العلمية التي تبحث بشكل خاص عن فوائد هذا المزيج، فإنه من الممكن استنتاج بعض الفوائد المحتملة بناءً على العناصر الغذائية المتوفرة في كل من البطيخ والجبن.

مصدر غني بالعناصر الغذائية

البطيخ غني بفيتامين C والليكوبين، مضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وصحة البشرة، كما أنه مصدر جيد لفيتامين A وفيتامين B6 والبوتاسيوم.

أما الجبن غني بالبروتين والكالسيوم، وهما ضروريان لصحة العظام والعضلات، كما أنه مصدر جيد لفيتامين B12 والزنك.

ويُقدم المزج بينهما مزيجًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية للجسم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

​​​​​​​البطيخ غني بالألياف الغذائية التي تدعم وظائف الجهاز الهضمي وتُحسّن من حركة الأمعاء، والجبن يحتوي على بعض البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تُعزّز صحة الميكروبيوم المعوي.

المساعدة في بناء العضلات وإصلاحها

الجبن غني بالبروتين، وهو ضروري لبناء العضلات وإصلاحها بعد التمرين، أما البطيخ مصدر جيد لفيتامينات B، التي تلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة وإنتاج الطاقة.

الشعور بالشبع والامتلاء

الجبن غني بالبروتين والدهون، مما قد يُساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، والبطيخ غني بالألياف والماء، ما يُسهم أيضًا في الشعور بالشبع.

مزيج مُنعش ولذيذ

البطيخ غني بالماء والسكريات الطبيعية، ما يجعله مُنعشًا ومرطبًا، والجبن يُضفي نكهة مالحة على المزيج، ما قد يُعزّز من مذاقه.

نصائح طبية مهمة عند تناول الجبنة مع البطيخ

ينصح بتناول كميات معتدلة من الجبن والبطيخ كجزء من نظام غذائي متوازن.

يفضل اختيار أنواع الجبن كامل الدسم.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، استشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من البطيخ أو الجبن.

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