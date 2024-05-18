عانت من هذه الأعراض.. سيدة تكتشف الإصابة بسرطان المعدة بطريقة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلقت سيدة تشخيصا صادما، بعدما اعتقدت أنها تعاني من مشكلة بسيطة في البطن، إذ علمت أنها مصابة بسرطان المعدة غير القابل للجراحة.

وكانت دونا تايلور، 45 عامًا، تعاني من الإرهاق وفقدان الشهية أثناء إجازتها في تركيا وكورنوال في الصيف الماضي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

عانت الأم لطفلين من حرقة المعدة والارتجاع والانتفاخ لمدة 18 شهرًا قبل ذلك، لكنها أرجعت الأعراض إلى عمرها ومتلازمة القولون العصبي .

ولكن بعد عودتها من إجازتها مع طفليها - تيا، 21 عامًا، وريو، 16 عامًا - ظلت عالقة في السرير لمدة ثلاثة أيام بسبب مرض مزمن.

وأرجعت دونا وطبيبها الأمر إلى التوتر، ولكن عندما استمرت الأعراض، تمت إحالتها إلى متخصص في السرطان، وبعد ذلك، أجرت تنظيرًا طارئًا وأشعة مقطعية، حيث وجدت كتلة ضخمة على بطنها.

ثم خضعت دونا لتنظير البطن والعديد من الخزعات وتم تشخيص إصابتها بسرطان القولون في ديسمبر 2024.

وقال لها الأطباء إن السرطان قد انتشر إلى الصفاق - وهو الغشاء المحيط بأعضاء البطن - وهو الآن غير صالح للعمل.

وقالت دونا، التي عملت في خدمات الأطفال لمدة عشر سنوات، من شيفيلد، يوركشاير بالمملكة المتحدة: "لقد كان الأمر مؤلمًا للقلب، السرطان يأخذ منك الكثير، لقد حاول أن يأخذ الكثير لكنه أعطاني الكثير، يتعلق الأمر بالتعايش مع المرض، وقتي ثمين للغاية".

بدأت دونا تصاب بالحرقة والارتجاع في بداية عام 2022، وقالت: "كنت أتناول زجاجتين من جافيسكون (دواء شرب للحموضة) في الأسبوع".

لكن بعد الذهاب إلى الطبيب لم يشعر بالقلق وأرجع الأمر إلى سنها، عانت دونا أيضًا من مرض القولون العصبي لمدة 22 عامًا، لذا لم تشعر بالقلق عندما بدأت تعاني من الانتفاخ.

وفي أغسطس من العام الماضي، ذهبت في عطلتين عائليتين وبدأت تلاحظ فقدان الشهية، قالت: "لقد تحولت من تناول ثلاث وجبات إلى وجبتين إلى وجبة واحدة، شعرت بالانتفاخ الشديد".

"توقفت عن ارتداء حمالة الصدر لمدة عام - كان الأمر غير مريح، شعرت بالإرهاق أكثر من أي شيء شعرت به من قبل، وبدأت في فقدان الوزن"، تكشف معاناتها.

بعد عودتها من إجازتها، أصيبت دونا بتعب شديد، قالت: "بقيت في السرير لمدة ثلاثة أيام وأنا أعاني من إسهال".

استمرت دونا في الشعور "بتعب شديد" وبعد موعد متابعة مع طبيبها في نوفمبر 2023، تمت إحالتها وإجراء تنظير داخلي طارئ لها، وأكد التصوير المقطعي وجود كتلة سرطانية في بطنها.

وقالت دونا: "لم أفكر للحظة أنه سيتم إخباري بأنني مصابة بسرطان المعدة"، ثم اضطرت دونا إلى الانتظار لمعرفة مدى إصابتها بالسرطان وأجرت تنظير البطن وأخذ خزعات.

وفي ديسمبر، أُخبرت دونا أن السرطان قد انتشر، تم تركيب دعامة في معدتها في يناير 2024 لمساعدتها على هضم الطعام والأدوية قبل بدء العلاج الكيميائي في نهاية الشهر.

قالت: "لقد كان الأمر مكثفًا ومرهقًا، العلاج الكيميائي فعال، إنه يقلص الورم، لن أجري عملية جراحية مع انتشار المرض، العلاج الكيميائي يدور حول عيش نوعية حياة مع السرطان."

تنهي دونا جرعتها السادسة في يونيو وستحصل بعد ذلك على استراحة للاستمتاع بالصيف مع أطفالها، وستخضع بعد ذلك لفحوصات منتظمة للتحقق من نمو الورم.

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