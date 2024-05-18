8 معلومات عن الشاب الذي ظهر مع هادية غالب فيthe blind date show؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت البلوجر هادية غالب الأنظار خلال ظهورها في حلقة برنامج the blind date show، على موقع يوتيوب، مع شاب مغمور.

برنامج the blind date show، يعتمد على استضافة شخصين رجل وفتاة، يتحدثان سويا دون أن يرى كل منها الآخر بوضع حاجز بينهما، ويتبادلا الحديث سويا، لمعرفة شخصية كل منهما.

وتصدرت الحلقة "تريند" موقع يوتيوب بل وجاءت في المركز الأول بالقائمة، بسبب ما حدث خلالها والمناوشات بين هادية والشخص الذي ظهر معها.

ويبحث كثيرون عن معلومات عن الشاب الذي ظهر مع هادية غالب في ظل تصدر الحلقة "التريند".

ونستعرض أبرز المعلومات عن الشاب الذي ظهر مع هادية غالب وفقا لما ذكره خلال الحلقة:

اسمه أحمد غازي عبيد

عمره 35 سنة

تخرج من كلية الهندسة

درس الطيران في أمريكا

يعيش في أمريكا منذ 10 سنوات

يمتلك شركات خاصة به

تزوج أكثر من مرة

ليس لديه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

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