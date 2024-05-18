أمراض القلب والسكتة الدماغية أبرزها.. احذر يديك قد تكشف الإصابة بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد تكشف يديك عن الإصابة بأمراض خطيرة، وتحديدا قبضة اليد إذا كانت ضعيفة.

وبحسب موقع Hindustantimes، كشفت دراسة أجراها أطباء دلهي بالهند، أن ضعف قبضة اليد المفاجئ قد يكون علامة على وجود مشكلات صحية في الجسم، تتمثل في:

مرض السكري من النوع 2

مشكلات القلب والأوعية الدموية

السكتة الدماغية

أمراض الكلى والكبد

متلازمة النفق الرسغي

هشاشة العظام

الاعتلال العصبي السكري.

أسباب ضعف قبضة اليد

وبعيدا عن المشكلات الصحية التي سردناها أعلاه، فقد يكون ضعف قبضة اليد علامة على:

التوتر والإجهاد

انخفاض كتلة العضلات

مقاومة الأنسولين

عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية أو سوء التغذية.

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