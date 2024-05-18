توقعات مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت، في إطار لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "حساني العقربي" بتونس.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد بن علي.

خط الوسط: غيلان الشعلالي - روجر أهولو - حسام تقا

خط الهجوم: حسام غشة - رودريجو رودريجيز - يان ساس.

ومن خلال التشكيل المتوقع، كشف خبير الأبراج محمد صبحي، فرص بعض اللاعبين في اللقاء والنتيجة المتوقعة.

نجوم الأهلي

مصطفى شوبير (حارس مرمى) - 17 مارس 2000 (برج الحوت)

- عادةً ما يتميز مواليد برج الحوت بالحساسية والحدس القوي.

من المتوقع أن يكون مصطفى شوبير متيقظاً وحذرا، قد يعتمد على حدسه في اتخاذ القرارات السريعة لحماية المرمى.

محمد عبد المنعم (مدافع) - 1 فبراير 1999 (برج الدلو)

- يتمتع مواليد برج الدلو بالإبداع والقدرة على التفكير خارج الصندوق.

قد يقدم محمد عبد المنعم أداءً مبتكراً في الدفاع، ويظهر استراتيجيات غير متوقعة للتصدي لهجمات الخصم.

إمام عاشور (لاعب وسط مهاجم) - 20 فبراير 1998 (برج الحوت)

- بفضل طبيعته الحساسة والخيالية، قد يتميز إمام عاشور بالتمريرات الدقيقة والتحركات الذكية في الملعب.

يمكن أن يكون مبدعا في هجماته ويجعل من الصعب على دفاع الترجي تتبعه.

وسام أبو علي (مهاجم) - 4 يناير 1999 (برج الجدي)

- مواليد برج الجدي معروفون بالطموح والاجتهاد.

من المتوقع أن يكون وسام أبو علي مثابرا من أجل تسجيل الأهداف، مستخدما قوته البدنية وقدرته على التحمل لتحقيق التميز في الهجوم.

نجوم الترجي

أمان الله مميش (حارس مرمى) - 20 أبريل 2004 (برج الثور)

- يتميز مواليد برج الثور بالصلابة والصبر، من المتوقع أن يقدم أمان الله مميش أداءً مستقراً وثابتا في حراسة المرمى، ويكون ثابتا أمام مهاجمي الأهلي.

محمد أمين توجاي (مدافع) - 22 يناير 2000 (برج الدلو)

- بفضل طبيعة الدلو المبتكرة والمستقلة، قد يكون محمد أمين توجاي مدافعا ديناميكيا ويظهر مرونة في مواجهة مهاجمي الأهلي، يمكن أن يقدم حلولا غير تقليدية في الدفاع.

غيلان الشعلالي (لاعب وسط) - 28 فبراير 1994 (برج الحوت)

- بنفس طابع مواليد برج الحوت، قد يتميز غيلان الشعلالي بالرؤية الواسعة، يمكن أن يكون صانع ألعاب متميز، يجيد توزيع الكرات والسيطرة على وسط الملعب.

يان ساس (مهاجم) - 24 يونيو 1997 (برج السرطان)

- مواليد برج السرطان يتميزون بالإحساس القوي بالانتماء والقدرة على قراءة المشاعرن قد يظهر يان ساس قدرة ممتازة على استغلال نقاط ضعف دفاع الأهلي والتأقلم مع المواقف المتغيرة في المباراة.

الطاقة المتوقعة للأهلي

يلعب فريق الأهلي بمستويات عالية وثقة كبيرة بالنفس من أجل الحصول على اللقب، ولكن قد تحدث أخطاء تعكر صفو تركيز اللاعبين.

الطاقة المتوقعة لفريق الترجي التونسي

يلعب بتوازن دفاعي وحذر مع بداية المبارة ثم تتبدل الأوضاع لصالح الفريق.

النتيجة المتوقعة للمبارة

فوز فريق الترجي التونسي.