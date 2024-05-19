لعشاق القهوة باللبن - احذر هذه الكارثة.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القهوة لها العديد من الفوائد الصحية عند تناولها باعتدال، كما أن استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومرض باركنسون وحالات أخرى.

ومع ذلك، حذر طبيب المخ والأعصاب روبرت لوف من عادة شائعة عند متناولي القهوة قد تقلل من فوائدها، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

تحذير من إضافة اللبن للقهوة

وقال روبرت لوف إنه يجب الابتعاد عن إضافة منتجات الألبان إلى القهوة أبدا، موضحا أنه إذا كنت تريد أقصى استفادة من القهوة، فيجب تجنب إضافة منتجات الألبان إلى القهوة.

وتابع أن إضافة منتجات الألبان إلى القهوة يقلل من فوائدها، مشيرا إلى أن القهوة من أكثر المشروبات الغنية بالبوليفينول، حيث تحتوي على 214 ملليجراما من إجمالي البوليفينول لكل 100 ملليجرام.

القهوة تحمي من أمراض القلب والسرطان

ومادة البوليفينول توفر الحماية ضد تطور بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأمراض التنكسية العصبية، لذا فإن القهوة مفيدة لبكتيريا الأمعاء والدماغ ولها خصائص مضادة للأكسدة.

وبعد إضافة منتجات الألبان إلى القهوة ترتبط البروتينات ومنتجات الألبان بالبوليفينول الموجود فيها وتقلل من قدرة جسمك على امتصاص تلك البوليفينول الصحية والاستفادة منها.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة AOAC International عام 2019، عن آثار الجمع بين الحليب ومجموعة من الأطعمة التي تحتوي على مادة البوليفينول، بما في ذلك القهوة.

ووجد الباحثون أن مادة البوليفينول تتفاعل بسهولة مع المكونات الموجودة في الأطعمة الأخرى التي يتم دمجها معها مما يؤثر بدوره على خصائصها الغذائية.

وخلصت الدراسة إلى أن إضافة الحليب يقلل من خصائص البوليفينول المضادة للأكسدة في القهوة، وبالتالي يقلل أو يضعف بشكل كبير الخصائص الصحية المفيدة لهذه المشروبات.

ومع ذلك، وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية عام 2023، أن الطريقة التي ترتبط بها مادة البوليفينول الموجودة في القهوة مع الحمض الأميني الموجود في الحليب، يمكن أن يكون لها أيضا تأثيرات مفيدة مضادة للأكسدة والالتهابات.

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