دراسة: قضاء أكثر من ساعة في الهواء الطلق يحسن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مركز "تاكر ريسيرش" إن الأشخاص يحتاجون إلى قضاء 67 دقيقة في الهواء الطلق يوميا للشعور بالانتعاش.

وقال 68% من المشاركين في الدراسة أن المشي في الخارج ساعدهم على الشعور بالراحة والانتعاش، و66% أوضحوا أن ذلك يحسن من حالتهم المواجية، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ولكن كشف 38% من المشاركين أن قضاء المزيد من الوقت في الداخل قد يؤدي إلى الاكتئاب والقلق.

قال ما يقرب من 6 من كل 10 أشخاص (58%) إنهم سوف يصابون بالجنون بعد قضاء الكثير من الوقت في الداخل، مع متوسط عتبة الوقت الداخلي بلغت 10 ساعات ونصف.

وأفاد 4 من كل 10 تم استطلاعهم (42%) أنهم بحاجة إلى السفر للهروب مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر.

اقرأ أيضا:

مليونير يؤجر منزله لزوجته ويجبرها على دفع الفواتير منذ 17 عاما.. ما القصة؟

احترسي.. خطأ شائع أثناء استخدام الـ"إير فراير" يصيبك بالتسمم

هذا ما يحدث للمخ عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.. مفأجاة

ماذا يحدث للخبز عند حفظه في الفريزر فترة طويلة؟.. اعرف المدة الصحيحة للتخزين

متى يصبح ظهور الكدمات خطيرا؟.. قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان