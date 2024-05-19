ما أفضل نوع مكرونة صحية لمرضى السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يفضل البعض استبدال المكرونة البيضاء بمكرونة القمح الكامل، وذلك لأنها قد تكون صحية خاصة لمرضى السكري.

وتتميز مكرونة القمح الكامل بأنها أغمق في اللون وخشنة الملمس من المكرونة البيضاء، وأثناء عملية الطحن تضع النواة بأكملها، ما يحافظ على العناصر الغذائية سليمة في الدقيق، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

كما تستغرق مكرونة القمح الكامل وقتا أطول للتحضير، لكن من المهم عدم الإفراط في طهيها حتى لا يصبح قوامها صلبا.

وتحتوي مكرونة القمح الكامل على الكثير من الألياف الغذائية والمعادن، فالحصة الواحدة منها تحتوي على 7 جرامات من الألياف، و8 جرامات من البروتين.

بينما تحتوي نفس الحصة من المكرونة العادية المصنوعة من الدقيق الأبيض على 3 جرامات من الألياف، و7 جرامات من البروتين.

البروتين والجلوكوز

والفائدة من تناول معكرونة القمح الكامل هي إبطاء الارتفاع السريع في نسبة الجلوكوز بالدم بسبب الألياف، وتأخير الإحساس بالجوع عن طريق تناول المزيد من البروتين.

ونظراً لأن تناول طبق المكرونة يصاحبه إضافات، من الصلصات والخضروات والبروتين (الدجاج أو الجبن مثلاً)، فإن الحصول على مزيد من الألياف والبروتين للشبع يمكن تحقيقه.

لذلك، لا يعتبر بعض خبراء التغذية أن المكرونة البيضاء المصنوعة من الحبوب المكررة غير صحية إلا إذا تم تناولها بمفردها مع الزبدة، في هذه الحالة تزود الجسم بمزيد من الطاقة التي ترفع نسبة السكر بالدم، دون مغذيات كافية تمنح شعوراً بالشبع.

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