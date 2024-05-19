للآباء.. سبب غير متوقع يصيب طفلك بالسمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة مينهو البرتغالية أن الهواتف والتلفاز قد تسبب إصابة الأطفال بالسمنة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف أو يشاهدون التلفاز أثناء تناول الطعام هم أكثر عرضة لزيادة الوزن وعدم الشعور بالشبع، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف ويشاهدون التلفاز الأجهزة أثناء تناول الطعام هم أكثر عرضة بنسبة 15% لزيادة الوزن مقارنة بغيرهم.

ودرس الفريق البحثي عادات الأكل لدى 735 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين ستة وعشرة أعوام، وسألوا كل طفل عن الأطعمة التي تناولوها خلال 24 ساعة، وسألوا الآباء عن قواعدهم في استخدام الشاشات خلال أوقات تناول الوجبات الغذائية.

وأكد الخبراء أن النتائج التي توصلوا إليها من المرجَّح أن تكون أقل من الواقع؛ لأن بعض الآباء ربما لم يعترفوا بالسماح لأطفالهم باستخدام الشاشات في وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

وقالت الدكتورة آنا دوارتي، كبيرة الباحثين: «نحن مشغولون للغاية الآن لدرجة أنه لا يبدو أن لدينا الوقت للجلوس معاً لتناول وجبة عائلية»، مؤكدةً أنه عندما يأكل الأطفال ويشاهدون شيئاً ما على التلفزيون أو الهاتف المحمول فإنهم يستمرون في تناول الطعام؛ بسبب تشتُّت انتباههم بفعل الشاشات.

وقال تام فراي، المؤسس المشارك لمؤسسة نمو الطفل: «الوجبات العائلية سرعان ما أصبحت ذكرى بعيدة، والأطفال البدناء يصابون بأمراض مثل مرض السكري الذي كان يصاب به الكبار فقط».

ووصف ذلك بأنه «وصمة عار»، مضيفاً: «من الواضح أن ترك الأطفال دون وعي أثناء التواصل عبر الهواتف المحمولة، أو الجلوس أمام التلفاز، يضر بصحتهم، ومن المؤسف أن يصبح هذا أسلوب حياة لدى العديد من العائلات».

وتابع: «لقد مر الآن 20 عاماً منذ نشر أول استراتيجية معقولة للتغلب على السمنة، ومع ذلك فنحن بعيدون أكثر من أي وقت مضى عن حل المشكلة».

وذكر الباحثون أن يرتبط الوقت الزائد أمام الشاشات أيضاً بمشكلات صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وقلة النوم.

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