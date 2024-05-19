يقي من السكري وأمراض القلب.. مشروب سحري يحارب الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

مشروب القرفة مهدئ طبيعي له مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى كونه لذيذا، فإن مشروب القرفة غني بالفوائد العديدة لصحتك العامة، منها ادارة الوزن وصحة القلب، وإليك 9 فوائد صحية لمشروب القرفة وفقاً لما ذكر موقع "Onlymyhealth".

فوائد القرفة للجسم

1. التحكم في نسبة السكر في الدم

تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يكون استهلاك القرفة بانتظام مفيدًا بشكل خاص للأفراد المصابين بمرض السكري أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة به.

2. غنية بمضادات اللأكسدة

القرفة غنية بمضادات الأكسدة، التي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

3. إدارة الوزن

تعزز القرفة عملية التمثيل الغذائي واليسيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم، مما يسهل إدارة وزنك.

4. خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي القرفة على مركبات تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يقلل من خطر الإصابة بحالات التهابية مختلفة.

5. تحسين عملية الهضم

يمكن أن يساعد مشروب القرفة على الهضم عن طريق تقليل الغازات والانتفاخ، وقد يساعد أيضًا في تخفيف آلام المعدة وعسر الهضم.

6. مفيدة لصحة الفم

تتمتع القرفة بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في مكافحة رائحة الفم الكريهة ومنع التهابات الفم، مما يجعلها إضافة رائعة إلى روتين نظافة الفم.

7. تعزيز وظائف المخ

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تحسن الوظيفة الإدراكية والذاكرة ومدى الانتباه.

8. مفيدة لصحة القلب

الاستهلاك المنتظم لماء القرفة قد يسهم في صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول السيئ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

9. مضادة للميكروبات

قد تساعد خصائص القرفة الطبيعية المضادة للميكروبات الجسم على مقاومة الالتهابات، بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا.

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