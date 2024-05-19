فيديو صادم.. دفن حيا وبقى لمدة 4 أيام في القبر - لن تتوقع ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تم الإبلاغ عن حادثة مروعة في مولدوفا حيث أنقذت الشرطة رجلاً دُفن حياً لمدة أربعة أيام.

كان الضباط يحققون في وفاة امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا عثر أحد أقاربها على جثتها في منزلها عندما سمعوا صرخات مكتومة طلبًا للمساعدة من مكان قريب، بحسب ديلي ميل.

بدأوا الحفر ووجدوا مدخل قبو مؤقت حيث تم حبس الرجل البالغ من العمر 62 عامًا من قبل مراهق.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو لعملية الإنقاذ المذهلة ويظهر الرجل أثناء سحبه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع يوم 13 مايو، وكان الرجل الذي تم إنقاذه واعيا وكان مصابا بجرح في رقبته.

وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من منزله في أوستيا في شمال غرب مولدوفا فيما يتعلق بالقضية، حسبما أفادت منظمة "بحاجة إلى المعرفة" .

وعندما تم استجواب المراهق، أعطى إجابات مربكة، وبعد ذلك فتشت الشرطة منزله بحثا عن أدلة.

وقال الرجل البالغ من العمر 62 عامًا للشرطة إنه كان يشرب الخمر مع المراهق عندما بدأ الشجار، ثم هاجمه المراهق بسكين، وحبسه في الطابق السفلي وغطى المدخل بالتراب.

وتعتقد الشرطة أيضًا أن المراهق قتل المرأة المسنة أيضًا، إما ليلة الأحد أو صباح الاثنين.

وقد تم حبسه احتياطيًا بينما تواصل الشرطة والمدعون التحقيق معه بتهمة القتل والشروع في القتل، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

وفي الوقت نفسه، يتلقى الرجل الذي تم إنقاذه العلاج في مستشفى محلي.

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