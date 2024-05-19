استخراج جثة فتاة من قبرها بعد 7 أشهر من وفاتها.. والسبب غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مدينة القصر الكبير في المغرب واقعة غريبة، اُستخرجت جثة فتاة من قبرها بعد 7 أشهر من وفاتها.

ووفقا لموقع "hespress"، اُستخرجت جثة "س.م" بناء على طلب من والدتها التي كانت تُراودها شكوك حول ظروف وفاة ابنتها.

تقدمت والدتها بشكوى إلى النائب العام لدى محكمة طنجة، لفتح القضية وإجراء تحقيقات جديدة.

في سعي لكشف ملابسات وفاة الفتاة بعد 7 أشهر من دفنها، أعلنت السلطات إجراء تحليل طب شرعي لتشريح الجثة.

ويهدف هذا التحليل إلى تحديد السبب الحقيقي وراء الوفاة، خاصة بعد شكوك والدة الفتاة حول تورط خطيبها في الجريمة.

ويركز التحقيق على البحث عن أي أدلة تشير إلى وجود ظروف مشبوهة أحاطت بوفاة الفتاة، وفحص نتائج الطب الشرعي، لكشف الحقيقة وراء هذه الواقعة الغامضة.

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