الدورة الشهرية.. أسباب "غير متوقعة" للحصول على إجازة عمل للرجال في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تُعرف حضارة مصر القديمة بعظمتها وأسرارها التي لا تنتهي، ومن بين الأسرار، جانب إنساني فريد جرى الكشف عنه مؤخرًا خلال لوحة أثرية محفوظة في المتحف البريطاني عمرها 3200 عام.

اللوحة التي تُعرف باسم "الأوستراكا" هي عبارة عن شقفة من الحجر الجيري، وتُظهر سجلاً لحضور وانصراف عمال مدينة دير المدينة، وهي إحدى أهم المدن المصرية القديمة.

مجدي شاكر كبير الأثرين بوزارة السياحة يوضح أن اللوحة تعود إلى عصر الأسرة التاسعة عشر بالعام الأربعين في عهد الملك رمسيس الثاني أي نحو 1213 قبل الميلاد.

ويضيف لـ"الخليج 365" أنها بمثابة سجل لحضور وغياب العمال بدير المدينة على مدار 280 يوماً وهي أيام العمل المسموح بها طوال العام.

وتابع أن هذه اللوحة لم تحظ بالدراسة الكافية، غير إنه منذ سنوات قليلة جرى ترجمتها ونشرها عبر أحد المواقع الأكاديمية المتخصصة.

وأشار إلى أهميتها في الكشف عن جانب غير عادي جعل من مصر القديمة واحدة من أعظم الحضارات التاريخية التي مرت على البشرية.

آلية تسجيل الحضور والإنصراف في مصر القديمة

وبحسب اللوحة فإن مسؤولية تسجيل الحضور والإنصراف كانت تقع على عاتق "كاتب الأنفار"، وهو موظف متخصص في تدوين أسماء الحضور والمتغيبين مع كتابة سبب التغيب باللون الأحمر.

ومن الأسباب التي توجب على العامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر، هو العناية بزوجته أو ابنته التي تمر بفترة الدورة الشهرية لمساعدتها في شؤون المنزل، ما يثبت مدى التقدير الكامل والاحترام غير العادي الذي لاقته المرأة في مصر القديمة.

ويحصل العامل على الإجازة في حالات محددة:

انحور خاوي:

وهو الشهر الرابع من فصل الربيع اليوم السابع عشر – معاونة زوجته بسبب الدورة الشهرية.

نفرابو:

الشهر الرابع من فصل الربيع اليوم الخامس عشر – الدورة الشهرية لابنته، الشهر الرابع من فصل الصيف اليوم السادس والعشرون – الدورة الشهرية لزوجته.

سيبا:

الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم الثامن – الدورة الشهرية لزوجته.

سيموت:

الشهر الأول من فصل الشتاء اليوم الخامس والعشرون – الدورة الشهرية لزوجته.

الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم الثالث والعشرون - الدورة الشهرية لزوجته.

رع حتب:

الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم الخامس والعشرون – الدورة الشهرية لابنته.

وهكذا تمضي القائمة في وصف أسباب عدة حالات غياب لأشخاص آخرين، بجانب أعذار أخرى مثل الذهاب للمعبد وعصر العنب والاحتفال بعيد ميلاد الأبناء، وتحنيط الأقارب والتعب والإرهاق واعتلال مزاج الزوجة وأمور أخرى.

وكان العمل يتم من شروق الشمس لغروبها وإجازة كل عشرة أيام، وذلك لأن الشهر كان يُقسم إلى عشور أي 10 أيام وليست 7.

