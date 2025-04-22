الامارات | 40 خبيراً في المؤتمر الدولي الخامس للترجمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للترجمة، ويُعقد على مدار يومين، تحت شعار «سياقات جديدة في عهد الذكاء الاصطناعي.. التحديات التقنية والتطلعات المستقبلية»، بمشاركة أكثر من 40 خبيراً ومتخصصاً.

وقال المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي: «ينظّم المؤتمر في وقتٍ تشهد فيه دولة الإمارات نهضة في مجالات الترجمة والمعرفة، تواكب بها الحراك العالمي في التعريف بالثقافة العربية، وتعزيز حضورها في الفضاء الدولي، ونأمل من خلال المؤتمر أن نُسهم في تأهيل الجيل الجديد من المترجمين، ومدّ الجسور بين المعرفة الإنسانية والتقنيات الحديثة».