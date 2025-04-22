الارشيف / لايف ستايل

الامارات | 40 خبيراً في المؤتمر الدولي الخامس للترجمة

أبوظبي - الإمارات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للترجمة، ويُعقد على مدار يومين، تحت شعار «سياقات جديدة في عهد الذكاء الاصطناعي.. التحديات التقنية والتطلعات المستقبلية»، بمشاركة أكثر من 40 خبيراً ومتخصصاً.

وقال المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي: «ينظّم المؤتمر في وقتٍ تشهد فيه دولة الإمارات نهضة في مجالات الترجمة والمعرفة، تواكب بها الحراك العالمي في التعريف بالثقافة العربية، وتعزيز حضورها في الفضاء الدولي، ونأمل من خلال المؤتمر أن نُسهم في تأهيل الجيل الجديد من المترجمين، ومدّ الجسور بين المعرفة الإنسانية والتقنيات الحديثة».

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

