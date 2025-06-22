الامارات | «اليوغا» أنجح الصادرات الثقافية الهندية بعد السينما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عشرات الآلاف في أنحاء الهند باليوم العالمي الـ11 لليوغا، أمس، وذلك بالتمدد في المتنزهات العامة وعلى الشواطئ الرملية.

وأقيمت جلسات اليوغا الجماعية في كثير من الولايات الهندية، حيث حاولت الحشود أخذ أوضاع متنوعة، وممارسة تمارين التنفس. كما مارس أفراد الجيش الهندي اليوغا أيضاً في المرتفعات الجليدية لسياتشن جلاسير، وعلى السفن البحرية الراسية في خليج البنغال.

ومن المقرر تنظيم جلسات مماثلة في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.

وتعد اليوغا أحد أنجح الصادرات الثقافية الهندية بعد صناعة السينما (بوليوود).

وأقنع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأمم المتحدة في عام 2014 بتخصيص يوم عالمي لليوغا. وشعار العام الجاري هو «يوغا من أجل أرض واحدة وصحة واحدة»، وهو يؤكد الترابط بين صحة الفرد وصحة الكوكب، ويدعو إلى تبني ممارسات مستدامة لتعزيز كليهما.

وأدى مودي حركات اليوغا بين حشد من الناس على شاطئ في مدينة فيساخاباتنام الجنوبية، وقال «اليوغا ترشدنا في رحلة نحو الاتحاد مع العالم».

وقال رئيس الوزراء: «ليكن يوم اليوغا هذا بمثابة بداية اليوغا للإنسانية، حيث يصبح السلام الداخلي سياسة عالمية».