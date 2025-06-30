الامارات | «الأرشيف والمكتبة الوطنية» يُكرّم الفائزين في جائزة «المؤرخ الشاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الطلبة الفائزين في النسخة الـ15 من مسابقة «المؤرخ الشاب»، التي ركزت بحوثها ومشروعاتها على قيم «عام المجتمع» وأهدافه، مسلّطة الضوء على العناصر التي تقوي دعائم الاتحاد وتُرسّخ سمعة الدولة عالمياً، مثل التسامح والتعايش والاستدامة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، القيمة المتنامية للجائزة في ترسيخ الانتماء للوطن وغرس المبادئ الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، مشيراً إلى التزايد الملحوظ في أعداد البحوث المشاركة وارتفاع جودتها عاماً بعد عام.

وأشارت رئيسة اللجنة المنظمة، الدكتورة عائشة بالخير، إلى أن بحوث هذا العام تميّزت بجودتها العالية ومستواها التنافسي، وعكست وعي الشباب بمسؤوليتهم في الحفاظ على إرث الإمارات وتاريخها.

واستهدفت الجائزة طلبة الصفوف من الخامس إلى الـ12، حيث تم تكريم الفائزين في فئات شملت التاريخ الاقتصادي، والدراسات الإماراتية، والتاريخ الجغرافي، والتاريخ الشفاهي والاجتماعي، إضافة إلى الجائزة الاستثنائية.