لحظات جمالية لا تُنسى من أسبوع الأزياء في الرياض.. أنوثة ورقي يأسر القلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 05:08 مساءً - أسبوع الأزياء في الرياض 2025 محطة جمالية ساحرة، لم تعُد تقتصر على السعودية والعالم العربي فقط، بل أصبح حدثاً جمالياً عالمياً تحتفي به دور الأزياء ومدونات الموضة والنجمات والكثير من الشخصيات التي تُعنى بمجال الموضة والجمال.

يستقطب أسبوع الأزياء في الرياض الأنظار حالياً، لما يطلقه من صيحات جمالية تجمع بين الأصالة السعودية واللمسات العصرية، سواء لجهة الأزياء أو تسريحات وأكسسوارات الشعر أو المكياج؛ ما يجعله منصة جمالية رائدة يُحتذى بها.

وعلى هامش عروض أسبوع الأزياء في الرياض، تألقت مدونات الموضة والجمال والنجمات بصيحات جمالية لافتة، نرصد مجموعة من أبرزها في التالي، فما رأيك بها.

ديما الأسدي بمكياج دخاني بني قوي مع تسريحة الضفيرة المرفوعة

لفتت مدونة الموضة ديما الأسدي الأنظار في عروض أسبوع الأزياء في الرياض بإطلالة جمالية أنيقة تمزج بين القوة والأنوثة؛ فقد اعتمدت مكياجاً بنياً دخانياً بظلال داكنة أبرزت سحر عينيها، مع لمسات هايلايتر ناعمة على الخدين أضفت توهجاً دافئاً على بشرتها السمراء. واكتملت الإطلالة بتسريحة الضفيرة المرفوعة بأسلوب ذيل الحصان العالي التي جمعت بين البساطة والفخامة، مانحة ملامحها لمسة شرقية أصيلة تتناغم مع روح الحدث.

مرمر بمكياج فخم ذي لمسة فضية مع تسريحة ذيل الحصان العالي

اختارت مدونة الموضة مرمر إطلالة فخمة تفيض بالأنوثة، حيث تألقت بمكياج فخم بلمسة فضية على الجفون أضفت بريقاً آسراً على عينيها. رموشها الكثيفة وحدود الأيلاينر المسحوبة أضفت مزيداً من الجاذبية، فيما جاءت الشفاه بلون نيود لامع يعزز توازن الإطلالة. وأكملت لوكها بتسريحة ذيل الحصان العالي المشدود، التي منحتها مظهراً راقياً يليق بأجواء العروض الرفيعة.

رويدا رفا بمكياج سموكي كلاسيكي وتسريحة ذيل الحصان المالس العالي

تألقت رويدا رفا، عازفة البيانو، بجمال هادئ يحمل لمسة درامية كلاسيكية. اعتمدت مكياج سموكي ناعماً بدرجات رمادية داكنة، مع بشرة مخملية مضيئة تبرز ملامحها الرقيقة. وجاءت تسريحة ذيل الحصان المالس العالي لتكمل توازن الإطلالة؛ فجمعت بين البساطة والترف بأسلوب يعكس الثقة والأنوثة في آنٍ واحد.

خولة الشيبان بمكياج رمادي حاد مع تسريحة الكعكة المنخفضة بالغرة الويفي

أطلت مدونة الموضة خولة الشيبان بإطلالة قوية تحمل بصمتها الخاصة؛ إذ اختارت مكياجاً بدرجات رمادية حادة منح عينيها نظرة عصرية حادة ومتميزة. أما تسريحتها فكانت أنيقة وراقية؛ إذ اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع غرة ويفي منسدلة على جانبي الوجه منحتها لمسة رومانسية ناعمة كسرت حدة المكياج بطريقة متناغمة.

عليا خليل بمكياج برونزي دافئ مع تسريحة الكعكة المنخفضة بالغرة الستارة

تألقت مدونة الموضة عليا خليل بإطلالة تعكس فخامة دافئة، حيث اختارت مكياجاً برونزياً مشرقاً يبرز دفء بشرتها، مع لمسات هايلايتر ذهبية على الوجنتين. أما تسريحتها؛ فكانت الكعكة المنخفضة مع الغرة الستارة، التي أضافت بعداً أنثوياً رقيقاً إلى ملامحها وأكملت الإطلالة بطابع راقٍ يفيض بالأنوثة.

رتيل الشهري بمكياج زهري مشرق مع تسريحة الشعر المموج المنسدل

بأسلوب ناعم وشبابي، اختارت مدونة الموضة رتيل الشهري مكياجاً زهرياً مشرقاً يعكس ملامحها الهادئة. جاءت ظلال العيون بلون وردي فاتح مع لمسة من اللمعان الخفيف، بينما اكتفت بلمسة ماسكارا لإبراز الرموش. واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل التي أضفت على الإطلالة طابعاً حيوياً يعكس أنوثة عفوية مفعمة بالإشراقة.

هالة رضا بمكياج بارز بدرجات النيود والوردي مع تسريحة الويفي المنسدلة

ظهرت مدونة الموضة هالة رضا بإطلالة طبيعية لافتة، ارتكزت على مكياج بدرجات النيود والوردي الدافئ، فبدت ملامحها ناعمة ومتناغمة. أما شعرها فاختارت له تسريحة الويفي المنسدلة التي أضفت حجماً وحركة أنثوية ناعمة، لتجسد مزيجاً رائعاً من الأناقة والبساطة في آنٍ واحد.

فرح الصراف بمكياج كلاسيكي جريء وتسريحة الشعر القصير الويفي

فرح الصراف على هامش عروض أسبوع الأزياء في الرياض -خاص "الخليج 365"



خطفت الممثلة فرح الصراف الأضواء بإطلالة جريئة مستوحاة من الكلاسيكية الحديثة. فقد اعتمدت مكياجاً قوياً يركز على العيون المحددة بالأيلاينر الخفيف مع شفاه بلون أحمر لامع أعطاها حضوراً مميزاً. أما شعرها القصير فجاء مموجاً بأسلوب ويفي ناعم يبرز ملامح وجهها ويمنحها لمسة شبابية راقية.