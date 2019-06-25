موديلات شنط يد كبيرة موضة ربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - شنط يد كبيرة، باختلاف الموديلات والتصميمات، تناسب جميع الاطلالات سواء الكاجوال أو الرسمية، كانت عنوان موضة هذا الصيف؛ إذ برزت بشكل لافت في عروض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019. وقد تميزّت شنط اليد بألوانها المتعدّدة؛ فأتت الألوان هادئة كلاسيكية تارةً، وأخرى صارخة تُحاكي المرأة الجريئة والعصرية.

وإذا كنتِ من محبات شنط اليد ذات الحجم الكبير، وترغبين بمواكبة أبرز صيحات موضة ربيع وصيف 2019، إليكِ من "الخليج 365. نت" تشكيلة منوّعة من موديلات شنط يد كبيرة Shopper bags لتكملي بها اطلالتكِ.



اكتشفي آخر موديلات شنط يد كبيرة الحجم لربيع وصيف 2019

شنطة يد كبيرة من توقيع توم فورد Tom Ford

شنطة يد كبيرة من توم فورد Tom Ford

لا تترددي في اعتماد شنط اليد الكبيرة من توقيع توم فورد Tom Ford والتي زُوّدت بيد قصيرة تُحمل على الكتف، لتخفي الجزء العلوي الممتلئ من قوامِك.

شاهدنا بعض العارضات وهنّ يحملن شنط اليد الكبيرة على الذراع أسفل الإبط، هذه الطريقة يمكن أن تشتت النظر عن مظهر البطن الممتلئ، تجدين أجمل التصميمات لدى كريستيان سيريانو Christian Siriano وتوري بورش Tory Burch

اِحذري اعتماد الشنط الكبيرة من توقيع مايكل كورس Micheal Kors وبروينزا شولر Proenza Schouler فقط في حال كنتِ قصيرة القامة، حتى لا تزيد من مشكلتِك، والجئي إلى التصميمات متوسطة الحجم والمصممة بخامات شفافة من توقيع فيرساتشي Versace وموسكينو Moschino

شنطة يد كبيرة بتصميم عصري من فيرساتشي Versace

شنطة يد من فيرساتشي Versace

شنطة يد كبيرة بنقوشات مميزة من توقيع إيترو Etro

جربي تنسيق شنط اليد المطبعة بالورود والنقوشات الملونة من توقيع إيترو Etro وكيت سبيد Kate Spade مع فساتين بيضاء طويلة وواسعة، وصندال مسطح مزود بأربطة تلف الكاحل، لاطلالة ناعمة ومريحة في الرحلات.

شنطة يد كبيرة من توقيع إيترو Etro

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