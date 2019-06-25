أحدث موديلات النظارات الشمسية لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - يتألّق الرجال خلال إطلالتهم النهارية بإكسسوار النظارات الشمسية، إذ تختلف الموديلات؛ لكي تتلاءم مع شكل وجه كل شاب. فقدّمت أهم الدور العالمية للإكسسوارات آخر صيحات النظارات الشمسية للرجال.. إليك أبرزها:



1- النظارات الدائرية

النظارات الدائرية

يتلاءم موديل النظارة الدائرية مع جميع أشكال الوجوه؛ إذ يمكنك تنسيقها مع إطلالة صيفيّة تجمع من خلالها صيحة القميص الدنيم والبنطلون الأبيض.



2- النظارات المربّعة

النظارات المربّعة

تربّعت النظارة المربّعة على عرش الموضة خلال هذا الصيف، خاصة البنيّة منها من خشب البامبو. نسّق هذا الموديل من النظارات مع تي شيرت صيفي وشورت بنقشات.



3- نظارات دوكو

نظارات دوكو

إن كنت من الرجال الذين يفضّلون إطلالة غير تقليدية؛ فنظارات دوكو هي الأمثل للاقتناء.



4- النظارات الملوّنة

النظارات الملوّنة

إن كنت تفضّل التغيير من موسم لآخر؛ فعليك المجازفة باقتناء نظارة ملوّنة، كالتي طرحتها ماركة «غوتشي».



5- النظارة العصرية

النظارة العصرية

أطلقت ماركة «مايكل كورس» نظارة عصرية للرجل، خلال موضة صيف 2019، والتي تتمكّن من ارتدائها مع كل موديلات الأزياء الرسمية منها والعصرية.



6- نظارة برادا

نظارة برادا

بأسلوب كلاسيكي، قدّمت دار «برادا» نظارة تلائم جميع الأذواق والمواسم، فهي من اللون الأسود مع شعار الدار من الجنب.

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7- نظارة الرايبين

نظارة الرايبين

لا مفرّ من اقتناء نظارة الرايبين، التي تعتبر موضة ثابتة لا تبطلها السنوات.

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8- نظارة توم فورد

نظارة توم فورد

نظارة لا تضاهيها أي موضة أخرى... هي نظارة «توم فورد» بموديلها العصري والراقي في آنٍ واحد.

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9- نظارة فيرساتشي

نظارة فيرساتشي

انتقِ هذه النظارة إن كنت من محبّي الإطلالات الشبابية والمترفة.



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