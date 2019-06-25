أحدث موديلات النظارات الشمسية لصيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - يتألّق الرجال خلال إطلالتهم النهارية بإكسسوار النظارات الشمسية، إذ تختلف الموديلات؛ لكي تتلاءم مع شكل وجه كل شاب. فقدّمت أهم الدور العالمية للإكسسوارات آخر صيحات النظارات الشمسية للرجال.. إليك أبرزها:
1- النظارات الدائرية
يتلاءم موديل النظارة الدائرية مع جميع أشكال الوجوه؛ إذ يمكنك تنسيقها مع إطلالة صيفيّة تجمع من خلالها صيحة القميص الدنيم والبنطلون الأبيض.
2- النظارات المربّعة
تربّعت النظارة المربّعة على عرش الموضة خلال هذا الصيف، خاصة البنيّة منها من خشب البامبو. نسّق هذا الموديل من النظارات مع تي شيرت صيفي وشورت بنقشات.
3- نظارات دوكو
إن كنت من الرجال الذين يفضّلون إطلالة غير تقليدية؛ فنظارات دوكو هي الأمثل للاقتناء.
4- النظارات الملوّنة
إن كنت تفضّل التغيير من موسم لآخر؛ فعليك المجازفة باقتناء نظارة ملوّنة، كالتي طرحتها ماركة «غوتشي».
5- النظارة العصرية
أطلقت ماركة «مايكل كورس» نظارة عصرية للرجل، خلال موضة صيف 2019، والتي تتمكّن من ارتدائها مع كل موديلات الأزياء الرسمية منها والعصرية.
6- نظارة برادا
بأسلوب كلاسيكي، قدّمت دار «برادا» نظارة تلائم جميع الأذواق والمواسم، فهي من اللون الأسود مع شعار الدار من الجنب.
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7- نظارة الرايبين
لا مفرّ من اقتناء نظارة الرايبين، التي تعتبر موضة ثابتة لا تبطلها السنوات.
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8- نظارة توم فورد
نظارة لا تضاهيها أي موضة أخرى... هي نظارة «توم فورد» بموديلها العصري والراقي في آنٍ واحد.
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9- نظارة فيرساتشي
انتقِ هذه النظارة إن كنت من محبّي الإطلالات الشبابية والمترفة.
وأنتَ، أيّ من هذه الاطلالات تعجبك؟ شاركنا رأيك عبر الموقع.