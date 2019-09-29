رانيا يوسف.. إطلالاتٌ مكشوفةٌ أحدثت ضجةً.. وتناقضٌ في تبريرها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح الجمهور ووسائل الإعلام يترقبون إقامة المهرجانات حتى تظهر الفنانة رانيا يوسف بإطلالاتها التي تتحوّل إلى مادة دسمة، لتُحدث ضجةً تستمر حتى انتهاء فعاليات أي مهرجان تشارك فيه.

القصة بدأت عندما ظهرت رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أشهر مرتديةً فستانًا من اللون الأسود المكشوف لتُصبح وقتها حديث الساعة، حتى وصل الأمر أنه تم رفع قضية ضدها، وحاولت تخفيف وطأة الهجوم بتبريراتها المتناقضة.

عادت بعدها الفنانة بجلسات تصوير جريئة ولم يتغيّر حال إطلالاتها المكشوفة، حتى شاركت قبل أيام قليلة في مهرجان الجونة السينمائي لتُفاجئ الجمهور بفستان مكشوف ودون حمالة صدر، لترد على الانتقادات بقولها:" "معرفش الناس مركزة معايا ليه، محيراهم على طول".

الفيديو التالي يعرض لك إطلالات رانيا يوسف في المهرجانات وجلسات التصوير، وما قالته الفنانة عنها عبر وسائل الإعلام لتدافع عن نفسها، فهل تتعمّد إثارة الجدل؟