ارتداء الفستان المخملي على خطى ملكات العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 04:42 صباحاً - منذ القدم، ارتبط قماش المخمل بأزياء الملوك والملكات ،على اعتبار أنه من الأقمشة الفاخرة التي تمتاز بجماليتها الخاصة ورونقها الذي لا يضاهى. وإلى اليوم يعتبر المخمل من أكثر الأقمشة استخداماً على الملابس والأكسسوارات، ولاسيما في مجموعات الشتاء. وإلى اليوم مازال يعتبر المفضل بالنسبة للملكات والأميرات في مختلف المناسبات. واليوم سنقدم لك بعض الأفكار المميزة لارتداء الفستان المخملي على خطى ملكات العالم. وإليك بعض الأمثلة.



الملكة رانيا في فستان ميدي مخمل:

فستان أنيق ميدي من المخمل تألقت به الملكة رانيا



الملكة رانيا تختار إطلالاتها بعناية فائقة، بحيث تجمع بين الأناقة والعصرية. وهنا نسقت لوك أنثويا اختارت فيه فستان ميدي باللون الأسود بقصة رومانسية ياقته مفتوحة على شكل حرف V وأكمامه طويلة، مزين من الأمام بأزرار ناعمة. وقد نسقت من تحته توب ياقة عالية من الدانتيل باللون البيج، وأكملت الإطلالة بحذاء وحقيبة كلاتش من الجلد الأسود.



الملكة ماكسيما في فستان ميدي من المخمل:

الملكة ماكسيما في فستان ميدي من المخمل



إطلالة مميزة تألقت بها الملكة ماكسيما Queen Maxima حيث أنها اختارت فستان ميدي داخله قماش المخمل بطريقة أنيقة في الجزء العلوي باللون الأحمر العنابي، والتنورة بنقشة الكارو. وقد نسقت معه حذاء كعب عال وحقيبة كلاتش وقفازات وأكسسوار للرأس، جميعها باللون العنابي أيضاً، وزينت الفستان ببروش مميز من الألماس.

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الملكة ليتيسيا في فستان ناعم من المخمل:

الملكة ليتيسيا في فستان ماكسي من المخمل



إطلالات الملكة ليستيا Queen Letizia تمتاز بأناقتها ونعومتها، مثل إطلالتها في هذا الفستان المخمل باللون الأزرق الداكن، الذي اختارته لإحدى المناسبات الرسمية بقصته المنسدلة ذات الطابع المحافط مع الأكمام الطويلة والخصر المحدد بحزام. وقد اختار معه حقيبة كلاتش من نفس اللون وأقراط ماسية.





الأميرة ماري في فستان ماكسي من المخمل:

الأميرة ماري في اطلالة راقية في فستان من المخمل



تألقت الأميرة ماري Princess Mary في إحدى المناسبات الرسمية بإطلالة فاخرة اختارت فيها فستان ماكسي من المخمل باللون العنبابي قصته ضيقة وأكمامه طويلة وخصره مزين بحزام. وقد زينته بالنياشين الملكية، وبعقد ماسي بارز وبالتاج الملكي أيضاً.



أساليب ارتداء الفستان المخملي على خطى ملكات العالم في مناسبات مختلفة. شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك، لتتألقي بأسلوب ملكي في مناسباتك القادمة.

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