تراند اليوم : قصة إعدام الشاب اليمني "هيثم العدني " تجتاح منصات التواصل

صحيفة الخليج 365 : نفذ حكم الإعدام بحق الشاب هيثم العدني، وذلك في السجن المركزي بالمهرة شرقي اليمن.

تنفيذ حكم الإعدام

وحكم الإعدام قد صدر على الشاب هيثم العدني، لقيامه بقتل شخص عماني "من سلطنة عمان"، وكان ذلك منذ حوالي 5 سنوات، وطلب هيثم أن يصلي ركعتين في مكان الإعدام قبل تنفيذ الحكم، وجاء تنفيذ حكم الإعدام بعد فشل الجهود المختلفة في إقناع ذوي الدم بالعفو عن هيثم.

السفر إلى المهرة للعمل

وحسب وسائل إعلام، بدأت قصة هيثم قبل 7 سنوات، وكان عمره 17 عاما، ويبحث عن عمل، وساعده خاله على إيجاد فرصة عمل لدى تاجر عماني في المهرة.

وفي أحد الأيام شعر هيثم بالتعب ونقله التاجر العماني إلى المستشفى وأثناء عودتهما في الطريق أصيب هيثم بحالة إغماء من شدة السخونية، ولم يستيقظ إلا في السكن .

طلب المجني عليه الزواج من شقيقة هيثم

وبعد عامين قرر هيثم أن يتزوج، والتاجر العماني أعطاه مبلغ مالي وساعده في الزواج، وسافر إلى عدن وتزوج وانتهت إجازته وعاد إلى عمله في المهرة، وقال التاجر العماني له أنه سوف يستأجر شقة 3 غرف، ويعطيه غرفة يعيش فيها مع زوجته وغرفة أخرى لشقيقته والثالثة سيعيش فيها معهم.

طريقة غير رسمية

واستغرب هيثم من حديث التاجر خاصة أنه ليس محرم لزوجته أو شقيقته فكيف يعيش معهم، فأخبره التاجر أنه يريد خطوبة شقيقته فقال له هيثم أنه يجب أن يتحدث مع خاله ويطلبها منه، ووافقت الأسرة بشرط أن يكون الزواج بطريقة رسمية.

تهديد

وأصر التاجر العماني على الزواج من شقيقة هيثم بطريقة غير رسمية لأن طبيعة عمله تمنعه من ذلك، وهدد هيثم إما أن يزوجه شقيقته أو يفضحه، واستغرب هيثم من حديثه وسأله تفضحني ليش أنا ايش مسوي ، فأطلعه التاجر على مقاطع وصور وهو يعتدي عليه جنسيا واستغرب هيثم متى حدث ذلك ثم تذكر عندما أغمى عليه وهو مريض.

القتل

وأخبر هيثم شقيقه الكبير بما حدث، وطلب منه شقيقه أن يخبر التاجر أنه يريد مقابلته ويقومان بضربه وأخذ المقاطع والصور، وبالفعل قام هيثم باستدراج التاجر وركبا معه السيارة، وشقيق هيثم أخرج السكين وطعن التاجر العماني عدة طعنات وهرب، وكسر هيثم الهاتف وحاول سحب السكينة من جسد التاجر وإنقاذه، ونقله إلى المستشفى ولكنه توفي، وتم القبض على هيثم، وتم تنفيذ حكم الإعدام.