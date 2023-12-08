تراند اليوم : شاهد.. صانع محتوى "كويتي" يكشف عن طريقة للتخلص من السكر والضغط والكوليسترول خلال أيام

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى الكويتي سليمان المانع، عن طريقة بسيطة للتخلص من السكر والضغط والكوليسترول.

وقال خلال مقطع فيديو :"في نظام واحد يجعلك تترك كل ، أدوية السكر والضغط خلال 4 أو 5 أيام ".

وتابع:" خلال 3 أسابيع أو شهر تترك أدوية الكوليسترول، لكن بشرط لا تتناول اللحم الأحمر، ولا تتناول معلبات التونة والنقانق واللحوم المصنعةوالجبن يكون منزوع الدسم وقليلة الملوحة".

وأضاف:"تبدأ اليوم بتناول ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون، وبعد 5 دقائق تناول ملعقة من العسل الملكي، وبعد ساعتين تناول الطعام". واختتم قائلا:" خلال شهر لن تعاني من السكر أو الكوليسترول أو الضغط".