شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المدينة المنورة يعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة في المدينة المنورة

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب الخارجية ببدر وخيبر ووادي الفرع.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة غدا.

وبين أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

طقس المدينة المنورة غدا

وذكر أنها تستهدف المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعيص وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والعلا ومركز الرايس.

وأوضح أنها تبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً.