شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تدعو ملاك المباني لاستخراج "شهادة الامتثال" خلال المهلة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت أمانة الطائف ملاك المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المستهدفة في المستكشف الجغرافي، إلى سرعة استيفاء المعايير والاشتراطات البلدية الواردة في دليل "امتثال المباني"، لضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص، والتي قد تشكل تشوّهاً بصرياً في تلك المباني.

يأتي ذلك ضمن جهود الارتقاء بجودة المشهد الحضري، والتوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية بالمباني، وتعزيز الإيجابيات للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال.

استيفاء المتطلبات النظامية

دعت الأمانة ملاك المباني على الشوارع والمحاور الرئيسية إلى الإسراع في إصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها، لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة،

وبينت أنه يتعين على ملاك المباني الواقعة على تلك الطرق الرئيسية والتجارية المستهدفة استيفاء المتطلبات النظامية، وسلامة المباني من المخالفات التي تتضمن اشتراطاتها عدة أمور منها: توفير ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للمباني التجارية، وملاءمة واجهة المبنى للاشتراطات النظامية، وذلك للحصول على شهادة امتثال المباني قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة في الـ 18 من شهر فبراير 2024.

ويتطلب استخراج الشهادة مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني بهدف ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني، وعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص للحد من التشوهات البصرية في تلك المباني، بما يتوافق مع متطلبات شهادة الامتثال وبرامجه، لتحقيق حياة عامرة وصحية للجميع، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فعال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها.