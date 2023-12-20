تراند اليوم : لجنة الانضباط والأخلاق تعاقب رئيس الأهلي بغرامة مالية بسبب الإساءة الإعلامية وإثارة الرأي العام

صحيفة الخليج 365: أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغريم خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي بـ60 ألف ريال ، عقب تصريحاته الإعلامية بعد مباراة الرائد ضد مسئولي المباراة وإثارة الرأي العام .

وجاء نص قرار لجنة الانضباط والأخلاق على النحو التالي..

"أولاً: ثبوت مخالفة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي/ خالد العيسى للمواد (50-2) و (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانياً: إلزام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي / خالد العيسى بدفع غرامة مالية قدرها (60,000) ستون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثاً: تحذير رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي / خالد العيسى بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.

رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.