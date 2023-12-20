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تراند اليوم : لجنة الانضباط والأخلاق تعاقب رئيس الأهلي بغرامة مالية بسبب الإساءة الإعلامية وإثارة الرأي العام

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صحيفة الخليج 365: أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغريم خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي بـ60 ألف ريال ، عقب تصريحاته الإعلامية بعد مباراة الرائد ضد مسئولي المباراة وإثارة الرأي العام .

وجاء نص قرار لجنة الانضباط والأخلاق على النحو التالي..

"أولاً: ثبوت مخالفة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي/ خالد العيسى للمواد (50-2) و (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانياً: إلزام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي / خالد العيسى بدفع غرامة مالية قدرها (60,000) ستون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثاً: تحذير رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي / خالد العيسى بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.

رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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