تراند اليوم : خاصة للمدخنين .. بالفيديو.. طبيب يكشف عن "وصفة طبيعية" لتنظيف الرئة وتنقية الدم من السموم

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور إسماعيل الطراد، عن وصفة طبيعية لتنظيف الرئة، والتخلص من البلغم، وتنقية الدم من سموم التدخين.

مضادات أكسدة وقال إن هذه الوصفة، مزيج من المكونات الطبيعية للحصول على مستخلص مائي هو عبارة عن دواء حقيقي فعال يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات.

مكونات الوصفة

وأوضح أن مكونات الوصفة هي :"بصلة حمراء مقطعة لقطع ناعمة، وقطعة زنجبيل مقشرة ومقطعة لقطع ناعمة، و3 قطع ثوم مقطعة لقطع ناعمة، وقطعة ليمون كاملة مقطعة مع قشرها و3 حبات قرنفل".

تناول المشروب

وتابع :"يتم وضعهم في قدر أو طنجرة صغيرة وطبخهم بلتر ماء مدة 15 دقيقة". وأضاف:"اترك المزيج يبرد وخذ الماء الناتج وضعه في قارورة بالبراد واشرب منه يوميا نصف كأس مرة صباحا ومرة مساءا".

وأشار إلى أن هذه الوصفة تؤدي إلى التخلص من البلغم والقدرة على التنفس وتسلق المرتفعات بدون أن تلهث أو تختنق وتشعر بالطاقة والنشاط.