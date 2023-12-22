شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفيديو الكامل لجريمة قتل عين الباشا المروعة في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنبيه عاجل من صندوق التنمية العقارية لمستفيدي دعم سكني

تداولت منصة “إكس” مقطع فيديو صادم يُظهر لحظة ارتكاب جريمة قتل مروعة في منطقة عين الباشا بالأردن. الحادث وقع في إحدى المحال التجارية في منطقة لواء وادي السير بعمان، حيث قام الجاني بإطلاق النار على رجل مسن، مما أسفر عن وفاته.

الفيديو الكامل لجريمة قتل عين الباشا المروعة في الأردن

المفارقة المروعة تكمن في أن الجاني قام بجريمتي القتل في فترة قصيرة، إذ قتل الرجل المسن في الحادث الأول، ولم يمر وقت طويل حتى أطلق النار على امرأة في منطقة لواء عين الباشا في اليوم التالي. التحقيقات تشير إلى أن الجاني في الحوادث الاثنتين هو نفس الشخص، ولكن لا توجد حاليًا معلومات مفصلة حول دوافع الجرائم أو خلفيتها.

جريمة قتل عين الباشا

يظهر هذا الحدث الأليم حاجة ملحة إلى تكثيف التحقيقات لفهم الأسباب وراء هذه الأعمال الجريمة البشعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمان المجتمع.