شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 40 موقعًا مشوهًا للبيئة والصحة شرق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ حملات أمنية مشتركة، خلال الأسبوع الماضي لتعزيز السلامة البيئية، ومعالجة مخالفات التشوه البصري.

وأشارت إلى أن العمليات شملت إزالة حظائر مواشي، ومبان خشبية عشوائية، بالإضافة إلى مسالخ غير نظامية، معالجة مظاهر مشوهة للبيئة، ومضرة بالصحة العامة، شرق الرياض.

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حملات تعزيز السلامة البيئية

وذكرت أن الحملة المشتركة أسفرت عن إزالة 15 مسلخًا عشوائيًا، و 13 من المباني الخشبية غير صالحة للاستخدام، و 8 حظائر عشوائية للحيوانات.

كما أزيلت 4 خزانات مياه مخالفة، وشملت الحملة إزالة تعديات على طريق الثمامة، ومظاهر بيئية مزعجة للسكان.

وتأتي الحملات الميدانية المشتركة لإزالة المواقع المخالفة، في إطار جهود أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضري، ضمان السلامة والصحة الوقائية، وصولًا إلى بيئة مستدامة، ترتقي بجودة الحياة.

جهود معالجة مظاهر تشوه البيئة

وقبل أيام نفّذت أمانة منطقة الرياض حملات أيضا أزالت خلالها حظائر مواشي، غرف خشبية، مسالخ غير نظامية، وغيرها من المظاهر المشوهة للبيئة، والمضرة بالصحة العامة لسكان الأحياء ومواقع داخل سور مطار الملك خالد الدولي على طريق الثمامة.

وأكدت الأمانة أن المواقع المُزالة شملت 9 مسالخ غير نظامية، 31 من العشش العشوائية غير صالحة للاستخدام، 13 حظيرة عشوائية للحيوانات، 4 خزانات مياه، وغيرها من المواقع التي شكلت تعديات على طريق الثمامة، ومظاهر بيئية غير حضرية.