خادم الحرمين الشريفين يُوجِّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لمدة عام كامل

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محمد بن مسعود - الدمام - وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.. كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن امتدادًا للتوجيه الكريم السابق، الذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

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