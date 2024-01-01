مجمع الملك سلمان العالمي يطلق منصة للمدونات اللغوية

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وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي إلى أن المجمع ضمن استراتيجيته ينشط في مسارات عدة لنشر اللغة العربية، وربطها بالحوسبة والتقنية والذكاء الاصطناعي، فيما تطلق منصة فلك التي انبثقت من الإدراك والوعي العميق بحاجة الباحثين في ميادين اللغة العربية إلى إتاحة مصادر ذات جودة عالية تكون مرجعا رائدا للمتطلعين إلى دراسة البيانات اللغوية العربية، وبناء الأدوات الذكية منها؛ وفق أحدث تقنيات معالجة اللغات الطبيعية وآليات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف «استغرق العمل على المنصة أكثر من 18 شهرا، من خلال عمل دؤوب ومتابعة مستمرة من الخبراء والمختصين لإنجاز المشروع وفق الرؤية والتطلعات التي خطط لها؛ لتحقيق رسالة المجمع في أن تتبوأ العربية المكانة المستحقة اللائقة بها في عصر الذكاء الاصطناعي.
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