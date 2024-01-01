شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي يطلق منصة للمدونات اللغوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس إطلاق منصة «فلك» للمدونات اللغوية، لخدمة الباحثين والمهتمين بالمجالات اللغوية والاجتماعية وغيرها، ومساعدتهم في استكشاف الظواهر اللغوية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بالظاهرة اللغوية ورصدها ودراستها وتحليلها.

وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي إلى أن المجمع ضمن استراتيجيته ينشط في مسارات عدة لنشر اللغة العربية، وربطها بالحوسبة والتقنية والذكاء الاصطناعي، فيما تطلق منصة فلك التي انبثقت من الإدراك والوعي العميق بحاجة الباحثين في ميادين اللغة العربية إلى إتاحة مصادر ذات جودة عالية تكون مرجعا رائدا للمتطلعين إلى دراسة البيانات اللغوية العربية، وبناء الأدوات الذكية منها؛ وفق أحدث تقنيات معالجة اللغات الطبيعية وآليات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف «استغرق العمل على المنصة أكثر من 18 شهرا، من خلال عمل دؤوب ومتابعة مستمرة من الخبراء والمختصين لإنجاز المشروع وفق الرؤية والتطلعات التي خطط لها؛ لتحقيق رسالة المجمع في أن تتبوأ العربية المكانة المستحقة اللائقة بها في عصر الذكاء الاصطناعي.